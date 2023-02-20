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Капризов обогнал Овечкина по количеству голов, забитых за последние три сезона НХЛ

Капризов обогнал Овечкина по количеству голов, забитых за последние три сезона НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз».

Как отмечает журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере», для форварда эти голы стали 32-м и 33-м в сезоне, а также 106-м и 107-м в североамериканской карьере. Благодаря этому Капризов вышел на единоличное третье место по количеству шайб, заброшенных за последние три сезона. Нападающий «Миннесоты» обогнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на счету которого 106 голов за этот период.

Отметим, что Капризов за последние три сезона сыграл 192 встречи, записав на свой счёт 225 (107+118) баллов. Овечкин за этот период провёл 176 матчей и набрал 186 (106+80) очков.

Ранее состоялся матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев.

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