Судья упал на лёд, Классон впечатал в борт Уракова. Фото крупной победы ЦСКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:3 (3:1, 2:0, 3:2).

На пятой минуте Николай Коваленко вывел нижегородцев вперёд. На 13-й минуте Максим Мамин сравнял счёт. Через 37 секунд Константин Окулов вывел ЦСКА вперёд. Спустя полторы минуты Сергей Плотников забил третий гол. На 22-й минуте Константин Окулов оформил дубль. На 38-й минуте Павел Карнаухов довёл счёт до крупного — 5:1. На 52-й минуте Михаил Григоренко забросил шестую шайбу. В концовке встречи Павел Карнаухов и Максим Мамин оформили по дублю, в составе нижегородцев отличились Кенни Агостино и Василий Атанасов.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.