Гибсон — третий вратарь в истории НХЛ, совершивший 50+ спасений в двух играх за месяц

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0).

По ходу матча американский вратарь «Анахайма» Джон Гибсон записал в свой актив 51 спасение. Таким образом, он стал третьим вратарём в истории НХЛ, совершившим 50+ спасений в двух играх за месяц. В игре с «Питтсбургом», проходящей 11 февраля, Гибсон совершил 53 спасения.

Джамп Ворсли в январе 1963 года провёл три игры с 50+ сейвами, Эл Роллинз в октябре 1955 года провёл два таких матча.

Напомним, по ходу матча российский голкипер Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 23.