Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол и передача Куликова не помогли «Анахайму» обыграть «Флориду». У Бобровского 20 сейвов

В Санрайз (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0).

В составе победителей голы забили Эрик Стаал, Марк Стаал, Райан Ломберг и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 20 из 23 бросков.



За «Анахайм» отличились Мэйсон Мактавиш, Фрэнк Ватрано и Дмитрий Куликов. Российский защитник к голу добавил результативную передачу.

В параллельном матче, прошедшем в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден», «Бостон Брюинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

Шайбы в составе «мишек» забросили Джейк Дебраск и Давид Пастрняк, оформивший дубль. Гол престижа забил Клод Жиру. Российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев очков не набрали.