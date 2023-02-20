Гол и передача Куликова не помогли «Анахайму» обыграть «Флориду». У Бобровского 20 сейвов

В Санрайз (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0).
В составе победителей голы забили Эрик Стаал, Марк Стаал, Райан Ломберг и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 20 из 23 бросков.
За «Анахайм» отличились Мэйсон Мактавиш, Фрэнк Ватрано и Дмитрий Куликов. Российский защитник к голу добавил результативную передачу.
В параллельном матче, прошедшем в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден», «Бостон Брюинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу одержали хозяева со счётом 3:1.
Шайбы в составе «мишек» забросили Джейк Дебраск и Давид Пастрняк, оформивший дубль. Гол престижа забил Клод Жиру. Российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев очков не набрали.
- 20 февраля 2023
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