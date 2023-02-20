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Гол и передача Куликова не помогли «Анахайму» обыграть «Флориду». У Бобровского 20 сейвов

Гол и передача Куликова не помогли «Анахайму» обыграть «Флориду». У Бобровского 20 сейвов
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В Санрайз (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0).

В составе победителей голы забили Эрик Стаал, Марк Стаал, Райан Ломберг и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 20 из 23 бросков.

За «Анахайм» отличились Мэйсон Мактавиш, Фрэнк Ватрано и Дмитрий Куликов. Российский защитник к голу добавил результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2023, понедельник. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Мактавиш (Куликов, Джонс) – 11:46 (5x5)   0:2 Ватрано (Шаттенкирк, Клингберг) – 15:20 (5x4)   1:2 Стаал (Гудас) – 22:12 (5x5)   2:2 Стаал (Ткачук, Луостаринен) – 37:23 (5x5)   2:3 Куликов (Клингберг) – 52:51 (5x5)   3:3 Ломберг (Форслинг, Казинс) – 54:09 (5x5)   4:3 Вераге – 61:42 (3x3)

В параллельном матче, прошедшем в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден», «Бостон Брюинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

Шайбы в составе «мишек» забросили Джейк Дебраск и Давид Пастрняк, оформивший дубль. Гол престижа забил Клод Жиру. Российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2023, понедельник. 21:15 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Дебраск (Маршан, Макэвой) – 15:09 (5x5)   1:1 Жиру (Гэмбрелл) – 19:30 (5x5)   2:1 Пастрняк (Макэвой, Крейчи) – 37:06 (5x5)   3:1 Пастрняк (Макэвой) – 52:10 (5x5)
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