Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Куньлунь РС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин вошёл в число трёх звёзд игрового дня в НХЛ

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин вошёл в число трёх звёзд игрового дня в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Во встрече регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» вратарь «островитян» совершил 44 сейва, пропустив лишь две шайбы.

Первой звездой дня признали чешского форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка. Нападающий в матче с «Оттавой Сенаторз» забросил две шайбы и помог «мишкам» одержать победу — 3:1.

Третьей звездой дня стал страж ворот «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Голкипер отразил 50 бросков во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, ранее в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Новость по теме
Главный тренер «Айлендерс» оценил потрясающую игру Сорокина в матче с «Питтсбургом»
Бобровскому переплачивают $ 9 млн, у Сорокина «крадут» $ 12 млн. Аудит зарплат в НХЛ Бобровскому переплачивают $ 9 млн, у Сорокина «крадут» $ 12 млн. Аудит зарплат в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023