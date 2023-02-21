Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин вошёл в число трёх звёзд игрового дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Во встрече регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» вратарь «островитян» совершил 44 сейва, пропустив лишь две шайбы.
Первой звездой дня признали чешского форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка. Нападающий в матче с «Оттавой Сенаторз» забросил две шайбы и помог «мишкам» одержать победу — 3:1.
Третьей звездой дня стал страж ворот «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Голкипер отразил 50 бросков во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Напомним, ранее в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
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