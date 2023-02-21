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Главный тренер «Айлендерс» оценил потрясающую игру Сорокина в матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Айлендерс» оценил потрясающую игру Сорокина в матче с «Питтсбургом»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт высказался об игре российского голкипера Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (4:2). Вратарь «островитян» совершил 44 сейва.

«Нам нужно было, чтобы наш вратарь был хорош. И он был хорош. «Питтсбург» — в числе наших главных конкурентов. Судя по тому, как закончилась прошлая встреча в Нью-Йорке, я ожидал, что это будет упорный матч. Обе команды борются за очки», — приводит слова Ламберта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

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