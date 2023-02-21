Владелец «Вашингтона» рассказал, при каких условиях Овечкин может стать лучшим в истории

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис поделился мыслями о погоне российского капитана команды Александра Овечкина за рекордом великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Кроме того, он рассказал, при каких условиях, по его мнению, 37-летний нападающий может получить звание лучшего игрока в истории.

«Тот темп, в котором он сейчас забивает, потребует два — два с половиной года, чтобы догнать следующего соперника — Величайшего. На мой взгляд, если Алекс побьёт рекорд Гретцки, а мы сможем выиграть ещё один Кубок Стэнли, он должен попасть в обсуждение на лучшего игрока в истории — и точно будет в топ-5 величайших во все времена.

Люди хотят, чтобы он побил рекорд. Никто не чувствует негодования или обиды. Это касается и Гретцки. Уэйн хочет, чтобы Алекс побил его рекорд», — сказал Леонсис в интервью NBC Sports.

Отметим, что сейчас Овечкин находится на второй строчке в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он отстаёт от Гретцки на 82 гола (812 против 894).