Овечкин — о 800 голах в НХЛ: мне всё ещё сложно поверить. Лишь Хоу и Гретцки делали это

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс». В декабре 2022 года капитан «столичных» оформил хет-трик в ворота «чёрных ястребов». Третий гол в матче стал 800-м для Овечкина в карьере. Российский форвард стал лишь третьим хоккеистом в истории, кому покорилась эта отметка, — после Горди Хоу и Уэйна Гретцки.

«Мне всё ещё сложно в это поверить. С самого первого дня. Никто не думал, что кто-нибудь забьёт 800 голов. Но прямо сейчас я нахожусь в хорошей компании, здорово находиться в ней. Посмотрим, что произойдёт дальше.



Это был особенный вечер. Я лишь третий хоккеист в истории, забивший 800 голов. Только Хоу и Гретцки делали это до меня. Это был особенный день. Вся моя семья: мама, папа, двое сыновей, брат, жена — все видели это по телевизору. После матча я весь пах пивом. Позвонил родителям, жене. Это был особенный, эмоциональный момент и для них», — сказал Овечкин в интервью NBC Sports.



Отметим, что интервью было записано ещё до отъезда Александра в Россию из-за смерти его отца.