Андрей Назаров отреагировал на идею смягчить наказание за драки в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что в КХЛ могут смягчить наказание за драки.



«Считаю, что разговоры о том, что в КХЛ могут смягчить наказание за участие в драках, начались не просто так. Это давно назревающий ход. Мы все стали забывать, что хоккей — это шоу. И болельщик ходит как смотреть на победы своей любимой команды, так и получать эстетическое удовольствие от игры. Например, за годы моей тренерской карьеры в КХЛ — а это 647 матчей — здорово себя проявляли такие ребята, как Баев, Пиганович, Яблонски, Саймон. В не чужом для меня Казахстане раскрылся как яркий боец Дамир Рыспаев, в «Сочи» неплохой паренёк Донат Стальнов, а также Артём Иванюженков. Немножко не хватило времени, чтобы подраскрыть их ещё сильнее. Зато раскрылись такие ребята, как Вася Глотов или Никита Попугаев. Все эти парни работают на имидж и популяризацию хоккея, в том числе своими драками.



Все перечисленные хоккеисты украшают хоккей, их нельзя назвать грубыми и грязными игроками. Да, многим не нравятся драки, но хоккей — это контактный вид спорта. Поэтому будет правильно, если штрафы за драки смягчат и у ребят появится дополнительная возможность проявить себя. Все мы должны отвечать за шоу, в том числе и главный тренер. От позиции главного тренера и рисунка выстраиваемой им игры зависит не только результат, но и посещаемость на трибунах. Всё это я понял, конечно, не сразу, но методом проб и ошибок за почти 650 игр в КХЛ пришёл к этому. Нужно понимать, что у нас в стране любят хоккей. Я устал слушать, что болельщикам в некоторых городах якобы неинтересен наш любимый вид спорта. Это не так, просто есть различные причины. Приведу один пример: кому интересен матч, когда человек заранее знает фаворита и счёт? Поэтому посещаемость и хромает. Посмотрите на те же Питер, Омск – там всегда аншлаги и полные трибуны», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.