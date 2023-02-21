В «Вашингтоне» высказались о близости Овечкина к уникальному рекорду

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис прокомментировал близость капитана команды Александра Овечкина к уникальному рекорду по количеству сезонов с 50+ голами. Сейчас российский нападающий делит первое место с Майком Босси и Уэйном Гретцки. На счету каждого по девять таких сезонов. Ещё никому в истории не удалось забивать 50+ голов в 10 чемпионатах.
«Давления ещё больше, ведь он приближается к рекорду по количеству сезонов с 50+ голами. Но я думаю, что он забросит 50 шайб в этом году. Это было бы поразительно. Он забил 50 в первом сезоне и продолжил расти. И все такие: «Кто этот парниша?» И он собирается забить 50 в этом сезоне. Постоянство — вот что его отличает от других. Он следовал тому, чего хотел. Он великолепный хоккеист. Ови полагался на свои способности. Вот что возводит его в эшелон величайших», — сказал Леонсис в интервью NBC Sports.
В нынешнем сезоне Овечкин забросил 32 шайбы.
- 21 февраля 2023
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