Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин рассказал, что игроки «Виннипега» говорили ему после его исторического дубля

Овечкин рассказал, что игроки «Виннипега» говорили ему после его исторического дубля
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о жесте игроков «Виннипег Джетс» в его адрес. В матче с «реактивными» капитан «столичных» оформил дубль, сначала сравнявшись по количеству голов с великим форвардом Горди Хоу, а затем обойдя его. Игроки «Виннипега» после встречи выстроились в ряд, чтобы пожать Овечкину руку и поздравить его. Россиянин рассказал, что соперники говорили ему.

«Просто поздравляли. Я уверен, что любая команда сделала бы так же — вне зависимости от результата матча. Ведь это история. Ты растёшь, зная все эти большие имена. Если твой одноклубник или соперник забьёт юбилейный гол, выбьет большое число, это нечто особенное», — сказал Овечкин в интервью NBC Sports.

Момент можно посмотреть с 5:39.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале NBC Sports Washington. Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC.

Отметим, что интервью было записано ещё до отъезда россиянина в Россию из-за смерти его отца.

Новость по теме
«Когда я только забил 700 голов, уже начали говорить о 895-м». Овечкин о погоне за Гретцки
«Гретцки хочет, чтобы Алекс побил его рекорд». В Америке сняли ещё один фильм об Овечкине «Гретцки хочет, чтобы Алекс побил его рекорд». В Америке сняли ещё один фильм об Овечкине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023