«Мне плевать, даже если забивает вратарь». Капризов — о проблемах «Миннесоты» в нападении

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился мыслями о проблемах команды в атаке.

«В конечном итоге каждый парень должен проявить инициативу, усердно работать и получать удовольствие от игры, любить её. Если мы сделаем это всё, то продолжим находить способы забивать. Мне всё равно, кто забивает. Здорово, что это делаю я. Но в конечном счёте мы хотим побеждать, мы хотим забирать матчи — и к этому всё сводится. Мне плевать, даже если забьёт вратарь, — если мы выиграем матч. Только это действительно имеет значение.

Победы, очевидно, придают уверенности всем, не только мне. Каждый может начать забивать, команда начнёт играть лучше. С победами придёт ещё больше побед. Я люблю говорить: живи и смотри, что будет дальше», — приводит слова Капризова Minnesota Hockey Magazine.

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