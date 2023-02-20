Журналист The Athletic рассказал, что его больше всего впечатляет в Капризове

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мыслями об итогах матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз». Кроме того, обозреватель высказался об игре российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова. Форвард оформил дубль.
«Что больше всего впечатляет в Капризове, так это его стремление к совершенству. Смотря на его игру в последнее время, вы можете заметить, как сильно он хочет выиграть и как сильно он ощущает давление из-за того, что должен привести „Уайлд“ к победам, даже если ему придётся делать это в одиночку.
Поэтому ему не понравилось, что „Миннесота“ превратили то, что должно было стать простой победой, в напряжённый матч», — приводит слова Руссо The Athletic.
Напомним, завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев.
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