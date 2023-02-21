Канадский защитник «Адмирала» объяснил, в чём разница между русскими и североамериканцами

Канадский защитник «Адмирала» Колби Уильямс поделился мыслями о жизни и об игре в России. Хоккеист высказался о разнице между российским и североамериканским менталитетом. Кроме того, Уильямс прокомментировал мнение о том, что русские более закрытые и мало улыбаются.

«Раньше я знал только о таких российских городах, как Москва и Санкт-Петербург. Некоторые мои знакомые играли в КХЛ. В своей жизни я никогда не покидал Северную Америку и, кроме Канады и США, был ещё в Мексике. Я поехал в Россию с открытым сердцем и большим желанием увидеть другую часть мира.



Отметил ли разницу между российским и североамериканским менталитетом? Я только начал учить русский язык, поэтому, может, пока плохо понял российский менталитет. Надеюсь, я смогу узнать людей получше. Североамериканское общество исторически моложе, а в России всё пропитано богатой культурой и традициями. Также я бы отметил то, что все города здесь отличаются друг от друга, как и люди, живущие в них. Русские люди — честные, в том числе в хоккейном сообществе. Здесь сразу скажут, если что-то не нравится, не будет никаких искусственных улыбок. Всё это заставляет работать и двигаться вперёд. В Северной Америке в хоккее стараются быть политкорректными, особенно при общении с журналистами.



Мнение, что русские более закрыты и мало улыбаются? Люди в Канаде более открыты к дружескому разговору, немного больше улыбаются. Русские более сфокусированы на работе и своих делах. Я уважаю людей в России за их трудолюбие. И за пределами хоккея все ко мне относятся очень хорошо и стараются во всем помогать.



Начал ли понимать русский юмор? Пока нет, но хочу понимать. Надеюсь, в следующем сезоне я продолжу играть в России и смогу подучить русский язык», — приводит слова Уильямса «РБ Спорт».

Отметим, что канадский хоккеист принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал 16 результативных передач.