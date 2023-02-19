«Что за чертовщина». Финский защитник рассказал, как в КХЛ приходилось платить тренерам

Финский защитник Туукка Мянтюля, успевший поиграть в КХЛ за «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», «Амур», загребский «Медвешчак» и «Куньлунь», рассказал о временах в России.

«Там большое значение придавали религии. Когда в Новокузнецке началась тяжёлая полоса поражений, а одного тренера уже сменили, в раздевалку привели священников, чтобы изменить результаты команды. Священники плеснули на нас немного воды. Крест тоже целовали. Но и это в итоге не помогло.



В некоторых командах КХЛ тоже существовало негласное правило, по которому тренеры, в свою очередь, получали небольшой дополнительный доход. Был матч, в конце которого я получил двухминутное удаление. Соперник за это время забил гол, и мы проиграли. На следующий день тренер объявил, что я оштрафован на 30 тыс. рублей или около тысячи евро. Я спросил, что это за чертовщина и действительно ли я должен платить за это сейчас. Ребята сказали, что да, я должен сделать это. Затем я пошёл в банк, чтобы снять деньги, и любезно заплатил тренеру», — приводит слова Мянтюли Ilta-Sanomat.