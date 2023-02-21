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Вайсфельд назвал лучшего молодого игрока КХЛ по итогам регулярки

Вайсфельд назвал лучшего молодого игрока КХЛ по итогам регулярки
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд рассказал, что считает лучшим молодым игроком в КХЛ по итогам регулярного сезона-2022/2023 нападающего «Амура» Никиту Гребёнкина.

«Лучший молодой хоккеист КХЛ, прогресс которого можно отметить? Гребёнкин. Он неплохо оснащён технически, читает игру, но главное, что он играет очень дерзко. У него нет авторитетов на льду — это очень важно для молодого игрока, если он хочет завоевать место в составе. У него есть данные, чтобы вырасти в хорошего игрока, но сейчас сложно сказать, как он будет прогрессировать. Думаю, по потенциалу он способен дорасти до НХЛ», — сказал Вайсфельд Legalbet.

На счету 19-летнего Гребёнкина в текущем сезоне 43 матча, в которых он набрал 25 (9+16) очков с показателем полезности «+5».

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