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«Амур» подготовил подарок вратарю «Сочи» Бердину за потрясающую игру с «Нефтехимиком»

«Амур» подготовил подарок вратарю «Сочи» Бердину за потрясающую игру с «Нефтехимиком»
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Маскот «Амура» тигр Бархат подготовил подарок российскому голкиперу «Сочи» Михаилу Бердину. Вратарь отразил 61 бросок в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Это поражение не позволило нижнекамской команде оторваться от хабаровчан в борьбе за восьмое место на Востоке. Между клубами сохранился разрыв в одно очко.

«Респект от тигра Бархата «леопарду» Михаилу Бердину, сделавшему 61 сейв в матче с «Нефтехимиком», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Амура».

Напомним, вчера, 20 февраля, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

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