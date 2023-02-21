Защитник «Колорадо» Макар пропустит несколько матчей из-за возможного сотрясения мозга

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар заявил, что защитник команды Кейл Макар пропустит несколько матчей команды, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в своём «твиттере». 24-летний игрок пропустит игры из-за возможного сотрясения мозга.

Напомним, Макар получил травму после столкновения с российским нападающим «Сент-Луиса» Алексеем Торопченко. Эпизод произошёл в начале третьего периода матча «Сент-Луис» — «Колорадо» (1:4). Торопченко пробрасывал шайбу, в то время как Макар выполнял силовой приём. Российский форвард попал Макару рукой в голову. После эпизода Кейл ушёл в раздевалку.

Макар в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провёл за «лавин» 46 игр, в которых набрал 45 (13+32) результативных баллов.