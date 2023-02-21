«Сент-Луис» интересуется нападающим «Сан-Хосе» Майером

«Сент-Луис Блюз» включился в борьбу за нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майера, утверждает инсайдер Франк Серавалли.

«Я предполагаю, что «блюзмены» будут использовать пики первого раунда, которые ранее получили в результате обменов нападающих Владимира Тарасенко и Райана О'Райлли в «Рейнджерс» и «Торонто» соответственно, чтобы попытаться заполучить Тимо Майера», — приводит слова Серавалли портал Daily Faceoff.

Контракт Майера с кэпхитом $ 6 млн истекает летом. В нынешнем сезоне 26-летний швейцарский форвард набрал 52 (31+21) очка в 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-19».

«Акулы» после 58 матчей набрали 47 очков и располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.