«Сент-Луис» интересуется нападающим «Сан-Хосе» Майером
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«Сент-Луис Блюз» включился в борьбу за нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майера, утверждает инсайдер Франк Серавалли.
«Я предполагаю, что «блюзмены» будут использовать пики первого раунда, которые ранее получили в результате обменов нападающих Владимира Тарасенко и Райана О'Райлли в «Рейнджерс» и «Торонто» соответственно, чтобы попытаться заполучить Тимо Майера», — приводит слова Серавалли портал Daily Faceoff.
Контракт Майера с кэпхитом $ 6 млн истекает летом. В нынешнем сезоне 26-летний швейцарский форвард набрал 52 (31+21) очка в 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-19».
«Акулы» после 58 матчей набрали 47 очков и располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.
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