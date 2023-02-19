«Эта новость буквально шокировала». Нападающий «Сент-Луиса» об обмене О'Райлли в «Торонто»

Нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн рассказал, что был шокирован новостью об обмене капитана «блюзменов» Райана О'Райлли в «Торонто».
«Эта новость буквально шокировала. Да, это один из самых сложных обменов, с которыми мне приходилось иметь дело. Я знаю О'Райлли с 17 лет, играл с ним за сборную Канады и провёл здесь много хороших лет. Он парень, который приходит на каток, много смеётся и шутит. При этом он многого требует от своих партнёров по команде, очень усердно работает и каждую игру ведёт парней за собой. Очевидно, с такими парнями здорово играть», — цитирует Шенна официальный сайт НХЛ.
Напомним, благодаря обмену с «Сент-Луисом» О'Райлли и Ноэль Аччари стали игроками «Мэйпл Лифс», а в стан «блюзменов» отправились российский нападающий Михаил Абрамов, Адам Годетт и три драфт-пика — первый раунд 2023-го, второй 2024-го и третий 2023-го.
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