Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эта новость буквально шокировала». Нападающий «Сент-Луиса» об обмене О'Райлли в «Торонто»

«Эта новость буквально шокировала». Нападающий «Сент-Луиса» об обмене О'Райлли в «Торонто»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн рассказал, что был шокирован новостью об обмене капитана «блюзменов» Райана О'Райлли в «Торонто».

«Эта новость буквально шокировала. Да, это один из самых сложных обменов, с которыми мне приходилось иметь дело. Я знаю О'Райлли с 17 лет, играл с ним за сборную Канады и провёл здесь много хороших лет. Он парень, который приходит на каток, много смеётся и шутит. При этом он многого требует от своих партнёров по команде, очень усердно работает и каждую игру ведёт парней за собой. Очевидно, с такими парнями здорово играть», — цитирует Шенна официальный сайт НХЛ.

Напомним, благодаря обмену с «Сент-Луисом» О'Райлли и Ноэль Аччари стали игроками «Мэйпл Лифс», а в стан «блюзменов» отправились российский нападающий Михаил Абрамов, Адам Годетт и три драфт-пика — первый раунд 2023-го, второй 2024-го и третий 2023-го.

Новость по теме
О’Райлли поделился эмоциями от дебюта за «Торонто» в матче с «Монреалем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023