Митчелл Марнер повторил редкое достижение игрока «Торонто» 46-летней давности
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Главным героем встречи стал новичок «Торонто» Райан О'Райлли, оформивший хет-трик. Сверхрезультативный матч провёл его соотечественник канадский нападающий Митчелл Марнер, завершивший матч с пятью голевыми передачами.
25-летний хоккеист стал первым игроком в истории «Мэйпл Лифс» за последние 46 лет, кому удалось отметиться подобным достижением в гостевом матче НХЛ. В декабре 1977 года в игре с «Миннесотой Норт Старз» пять голевых передач на выезде оформил шведский хоккеист Борье Сальминг.
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