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Джек Хьюз установил рекорд «Нью-Джерси» по скорости достижения 70 очков в регулярке НХЛ

Джек Хьюз установил рекорд «Нью-Джерси» по скорости достижения 70 очков в регулярке НХЛ
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «дьяволов» двумя результативными передачами отметился лучший бомбардир команды Джек Хьюз. Первая из передач американца принесла ему 70-е очко в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему первый номер драфта-2019 установил новый клубный рекорд.

21-летний форвард установил рекорд «Нью-Джерси» по скорости достижения 70 очков в регулярке НХЛ, затратив на покорение отметки всего 53 матча. Прежнее достижение было установлено Джоном Маклином в сезоне-1988/1989 (56 матчей).

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