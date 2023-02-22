Джек Хьюз установил рекорд «Нью-Джерси» по скорости достижения 70 очков в регулярке НХЛ
Поделиться
В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе «дьяволов» двумя результативными передачами отметился лучший бомбардир команды Джек Хьюз. Первая из передач американца принесла ему 70-е очко в нынешнем сезоне НХЛ, благодаря чему первый номер драфта-2019 установил новый клубный рекорд.
21-летний форвард установил рекорд «Нью-Джерси» по скорости достижения 70 очков в регулярке НХЛ, затратив на покорение отметки всего 53 матча. Прежнее достижение было установлено Джоном Маклином в сезоне-1988/1989 (56 матчей).
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
07:27
-
07:12
-
07:04
-
06:56
-
06:54
-
06:48
-
06:48
-
06:44
-
06:36
-
06:31
-
06:03
-
05:53
-
05:46
-
05:39
-
05:31
- 21 февраля 2023
-
23:54
-
23:27
-
23:19
-
23:14
-
23:05
-
22:49
-
22:43
-
22:23
-
22:01
-
21:43
-
21:40
-
21:30
-
20:51
-
20:42
-
20:34
-
20:30
-
20:19
-
19:41
-
19:38
-
19:13
Партнерский контент