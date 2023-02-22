Кузьменко остановился в шаге от повторения достижения Буре в «Ванкувере»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.
Дублем в составе «Кэнакс» отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Первый из голов россиянина в этом матче позволил ему достичь отметки в 25 заброшенных шайб в дебютной регулярке НХЛ. 27-летний форвард затратил 56 матчей на достижение этого результата, что является четвёртым результатом в истории «Кэнакс» по количеству матчей, проведённых со старта карьеры в клубе, за которые игрок забросил 25 шайб.
Клубный рекорд делят американский нападающий Брок Бёзер и шведский форвард Элиас Петтерссон (44 матча), а третье место сохранил за собой Павел Буре (55), до повторение результата которого Кузьменко не хватило одного матча.
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