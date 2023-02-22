«Он был заряжен на протяжении всего матча». Бриндамор — об игре Свечникова с «Сент-Луисом»
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор отметил игру российского нападающего «Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче с «Сент-Луисом» (4:1). Россиянин оформил дубль и отдал резелуьтативную передачу.
«Я думаю, что мы были в порядке. На самом деле, это было лучшее, на что я мог надеяться. Мы провели действительно хороший второй период. Свеч завёл нас. Он был заряжен на протяжении всей игры. Фредди (Андерсен — вратарь «Каролины». — Прим. «Чемпионата») был хорош. Он держал нас в игре. В целом, я очень доволен игрой команды», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.
Отметим, что Свечников не забивал 19 матчей подряд. Россиянин пытался оформить хет-трик лакросс-голом. В текущем сезоне на счету 22-летнего россиянина 49 (21+28) очков в 56 матчах.
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