Кейну не хватило долей секунды, чтобы успеть забить гол до окончания овертайма с «Вегасом»

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вегас Голден Найтс». Победу по буллитам одержали хозяева со счётом 3:2.

На последних секундах овертайма нападающий «Чикаго» Патрик Кейн вышел на рандеву с голкипером гостей Лораном Броссуа. Американский форвард понимал, что времени остаётся совсем немного и потому решил бросить шайбу щелчком с нескольких метров. Кейн прошил вратаря, попав точно в угол ворот одновременно с сиреной об окончании овертайма. Арбитры матча долго просматривали момент и приняли решение отменить шайбу, так как она была заброшена уже после окончания времени овертайма.

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Отметим, что в послематчевых буллитах Кейн также попытался реализовать свою попытку щелчком под блин вратаря, однако на этот раз Броссуа отразил шайбу.