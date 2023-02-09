Куда уйдёт лучший американец НХЛ? Панарин вряд ли дождётся главного партнёра в карьере

«Чикаго», опустившийся на дно НХЛ, в этом году крайне редко выдаёт 100-процентную посещаемость, которая отличала клуб в прошлых сезонах. Но на два домашних матча в середине февраля билеты наверняка разойдутся: вполне возможно, это будут последние домашние игры Патрика Кейна в красно-чëрно-белом джерси. Его уход из команды выглядит неминуемым.

Известно, что ни Кейн, ни Джонатан Тэйвз не хотели, чтобы команда уходила в глубокую перестройку, и «Чикаго», который вроде бы склонился в сторону омоложения, два года назад отдал очень много активов за Сета Джонса, а также приобрёл Тайлера Джонсона и Марка-Андре Флёри. Попытка снова стать конкурентоспособными провалилась, а сексуальный скандал только поспособствовал новой политике «Чикаго»: слив в стиле выжженной земли.

Ни 19-й, ни 88-й номера в таких «Блэкхокс» оставаться не хотят. Тэйвз, несмотря на то что входит в 100 лучших игроков в истории по версии НХЛ, обсуждается куда меньше: всё-таки его атакующая продуктивность уже давно вызывает вопросы. А вот Кейн, в прошлом сезоне выбивший 92 очка, — это однозначно самый громкий и потенциально самый дорогой актив дедлайнов нескольких последних лет.

Патрик Кейн Фото: AP/TASS

«Хочется снова веселиться, играть в хороший хоккей, приносить пользу в побеждающей команде и наслаждаться моментом. Ничто не сравнится с победным голом в овертайме матча плей-офф, невероятно ощущать себя «клатчером». Было бы здорово иметь эту возможность», — довольно недвусмысленно высказывался Кейн в декабре.

То, что Кейна с истекающим контрактом обменяют, было понятно ещё летом, и уже тогда назывался основной потенциальный претендент на игрока — «Рейнджерс». Казалось бы, всё сходится: большой рынок, который обожает звёзд, финалист конференции с ещё не раскрывшимися до конца юными звёздочками, плюс лучший партнёр в карьере Артемий Панарин. Но сейчас вероятность такого обмена нью-йорские журналисты оценивают низко.

Команде не хватает глубины из-за застопорившегося прогресса Лафренье и Какко. Помимо того, что «Рейнджерс» и так раздали немало активов, перед дедлайном они могут принять только $ 5,44 млн контрактов: даже с удержанием 50% получающий $ 10,5 млн Кейн влезет еле-еле и не оставит места для дальнейшего усиления. Прошлый дедлайн, где три выменянных форварда сыграли ключевую роль в плей-оффном походе, показывает, что «Рейнджерс» лучше повторить этот путь, а не вкладывать всё в одного очень дорогого игрока.

«Бродвей любит громкие имена на афишах, и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Кейн подошёл бы отлично. Но является ли он главным недостающим звеном этой команды? Как он впишется в первую спецбригаду большинства, сделает ли Кейн оборону «Рейнджерс» более надёжной? Поможет ли он команде стать физически более крепкой? «Рейнджерс» не находятся в той позиции, когда одно громкое и дорогостоящее имя отделяет их от успеха», — пишет обозреватель New York Post Ларри Брукс.

Журналист отмечает и нелучшую форму форварда: непривычно низкие для звезды 35 очков в 46 матчах и жутковатые «-24». С другой стороны, в нынешнем «Чикаго» Патрику особо и не с кем играть: его основные партнёры по звену — попрыгавший по командам Макс Доми и скоростной, но не умеющий играть в защите Андреас Атанасиу. В защите — явный дефицит играющих с шайбой защитников, а это значит, что атаки разгонять тоже некому.

Такая форма игрока вряд ли отпугнёт покупателей, но может сбить на него цену. У Кейна — не просто запрет на обмены, но и полный запрет на перемещения, и он не снимет его ради того варианта, который ему не понравится. Это связывает руки «Чикаго», которому, вполне возможно, придётся принять не самое выгодное предложение на рынке. Но куда бы мог захотеть сам Кейн, кроме уже упомянутых «Рейнджерс»?

У команд типа «Тампы», «Торонто» или «Питтсбурга» банально нет места под потолком, чтобы взять Патрика даже с максимальным удержанием. Говорилось об интересе «Бостона»: «мишкам» было бы логично пойти ва-банк в этом году, но сложно представить, где Патрик найдёт себе место в этом составе, да и активов у «Брюинз» маловато.

Патрик Кейн Фото: Zuma\TASS

Чисто с хоккейной точки зрения самым логичным и интригующим вариантом является «Каролина». «Ураганы» несколько лет постепенно выстраивали свою глубину, строили оборонительную систему, работали с молодёжью — и теперь выглядят явными фаворитами своего дивизиона. Этим летом «Каролина» добавила опыта, подписав Брента Бёрнса, Пола Штястны и Макса Пасиоретти — однако Макс получил две тяжелейшие травмы за сезон и выбыл.

Ключевая проблема «ураганов» в последних плей-офф — крайне предсказуемая атака, которая может генерировать моменты и броски, но из-за прямолинейности и даже топорности редко реализует их. В ровном составе «Каролины» не получается выделить человека, который мог бы в ключевой момент решить всё за счёт техники: таким должен был стать Пасиоретти, но на льду он не появится до нового чемпионата. В отличие от «Рейнджерс», Кейн как раз смотрится тем кусочком пазла, который мог бы стать финальным для чемпионства «Каролины».

У «ураганов» есть все ресурсы: место под потолком (с учётом того, что потолок в НХЛ — накопительный, к дедлайну оно может составить $ 10 млн, более чем достаточно), практически все свои драфт-пики на следующие годы, достаточное количество молодых хоккеистов в основе и системе клуба. Кроме того, эксцентричный владелец клуба Том Дандон вполне может просить менеджмент заплатить за звёздного форварда любую цену.

Остаётся только один вопрос — захочет ли сам форвард в Роли и посчитает ли это лучшим для себя вариантом? Ждать остаётся недолго: пока в голову Патрика никто залезть не может, а официально о запросе на обмен должны объявить в течение недели или двух.