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Инсайдер TSN: защитником «Вашингтона» Орловым начали интересоваться клубы НХЛ

Инсайдер TSN: защитником «Вашингтона» Орловым начали интересоваться клубы НХЛ
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Инсайдер TSN Крис Джонстон сообщает, что «Вашингтон Кэпиталз» начал получать звонки в отношении Дмитрия Орлова, поскольку шансы «столичных» на плей-офф снижаются.

«Это потенциально важное событие, потому что Орлов начал появляться в разговорах. Команды звонят генеральному менеджеру «Вашингтона» Брайану Маклеллану, чтобы узнать, что он собирается делать со своими неограниченно свободными агентами. Однако сейчас, как утверждает мой источник, до какой-либо сделки ещё далеко.

Если «Вашингтон» получит сильное предложение прямо сейчас, либо Дмитрий не продлит контракт в конце следующей недели, думаю, у них будет очень интересное решение по Орлову», — цитирует Джонстона TSN.

Орлов в текущем сезоне сыграл 43 игры, в которых набрал 19 (3+16) очков.

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