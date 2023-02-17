Пьер Лебрюн рассказал, может ли «Вашингтон» обменять Дмитрия Орлова перед дедлайном НХЛ

Журналист The Athletic Пьер Лебрюн поделился мыслями о возможном обмене российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова в преддверии дедлайна 3 марта.

«У «Кэпиталз» были переговоры по контракту с Дмитрием Орловым, который может стать неограниченно свободным агентом, но похоже, что срок соглашения — это серьёзный вопрос. Если одна или другая сторона не смягчится, контракт в ближайшее время не будет продлён.



У 31-летнего защитника калибра топ-4 подходит к концу последний год шестилетнего контракта с кэпхитом $ 5,1 млн.



Я не слышал, чтобы его имя упоминалось где-либо в переговорах об обмене, так что не верю, что «Кэпс» пытаются протолкнуть этот вариант. Они сосредоточены на выходе в плей-офф и хотят, чтобы Орлов стал частью этого.



Но я также думаю, что генеральный менеджер «Кэпс» Брайан Маклеллан внимательно оценивает свою команду в преддверии 3 марта и примет решение о покупке/продаже, основываясь на том, где команда находится в турнирной таблице и как она развивается. Движется ли «Вашингтон» в правильном направлении? Наконец-то все здоровы? Или они должны в последнюю минуту прислушаться к предложениям по такому парню, как Орлов, если он может принести драфт-пик первого раунда?



Жёсткие условия. Я также не уверен, что 3 марта ситуация станет намного яснее.



Сейчас, я думаю, «Кэпс», скорее, добавят. Они прошли через большое количество травм, чтобы добраться до места, которое они занимают сейчас, и сохранить шансы выйти в плей-офф.



Тем не менее если «Коламбус» успешно провернёт свою сделку по Владиславу Гаврикову, который также станет неограниченно свободным агентом, получив драфт-пик первого раунда плюс ещё один актив, я полагаю, что цена за такого парня, как Орлов, заметно повысится.



То, что произойдёт в течение следующих двух недель, определит направление «Кэпс» в дедлайн», — говорится в сообщении.