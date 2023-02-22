Главный тренер «Вашингтона»: мы составим план для Овечкина после его возвращения
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о возвращении капитана «столичных» Александра Овечкина после того, как игрок улетал в Москву в связи со смертью отца Михаила Овечкина.
«Алекс возвращается. Он присоединится к нам сегодня или завтра. Мы оценим его состояние и составим для него план», — цитирует Лавиолетта журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».
Напомним, ранее стало известно, что россиянин может принять участие в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Игра состоится 24 февраля. Альтернативный вариант: Овечкин вернётся в строй к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.
37-летний форвард в текущем сезоне провёл 54 матча, в которых набрал 54 (32+22) очка.
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