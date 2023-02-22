Главный тренер «Вашингтона»: мы составим план для Овечкина после его возвращения

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о возвращении капитана «столичных» Александра Овечкина после того, как игрок улетал в Москву в связи со смертью отца Михаила Овечкина.

«Алекс возвращается. Он присоединится к нам сегодня или завтра. Мы оценим его состояние и составим для него план», — цитирует Лавиолетта журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что россиянин может принять участие в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Игра состоится 24 февраля. Альтернативный вариант: Овечкин вернётся в строй к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.

37-летний форвард в текущем сезоне провёл 54 матча, в которых набрал 54 (32+22) очка.