Стало известно, когда Овечкин может вернуться в состав «Вашингтона» после смерти отца

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернётся в состав команды после отъезда из-за смерти отца уже сегодня, сообщил инсайдер Эмили Каплан в социальной сети.

В среду Овечкин вернётся в расположение клуба. Россиянин может принять участие уже в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Игра состоится 24 февраля. Либо Овечкин вернётся в строй к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.

Напомним, Овечкин проводит свой 18-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Нападающий был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году в первом раунде под общим первым номером. С 2005 года россиянин неизменно выступает за «Кэпиталз».

В декабре 2022 года капитан «столичных» оформил хет-трик в ворота «чёрных ястребов». Третий гол в матче стал 800-м для Овечкина в карьере. Российский форвард стал лишь третьим хоккеистом в истории, кому покорилась эта отметка, — после Горди Хоу и Уэйна Гретцки.