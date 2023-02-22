Стало известно, когда Овечкин может вернуться в состав «Вашингтона» после смерти отца

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернётся в состав команды после отъезда из-за смерти отца уже сегодня, сообщил инсайдер Эмили Каплан в социальной сети.
В среду Овечкин вернётся в расположение клуба. Россиянин может принять участие уже в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Игра состоится 24 февраля. Либо Овечкин вернётся в строй к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.
Напомним, Овечкин проводит свой 18-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Нападающий был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году в первом раунде под общим первым номером. С 2005 года россиянин неизменно выступает за «Кэпиталз».
В декабре 2022 года капитан «столичных» оформил хет-трик в ворота «чёрных ястребов». Третий гол в матче стал 800-м для Овечкина в карьере. Российский форвард стал лишь третьим хоккеистом в истории, кому покорилась эта отметка, — после Горди Хоу и Уэйна Гретцки.
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