Голубев рассказал, почему «Сибирь» едва не упустила преимущество в три шайбы с «Барысом»

Нападающий «Сибири» Денис Голубев подвёл итоги победы над «Барысом» (4:2) и оценил игру сибиряков во втором периоде.

«После 3:0 было дежавю матча с «Амуром»? Мне этот вопрос задали ещё после первого периода. Но, блин, нельзя так. Почему-то уже какой раз случается: мы выигрываем после первого периода 3:0 или 2:0, и у нас почему-то второй период такой получается. Думаю, ещё есть время поправить это всё, у нас неделя до плей-офф.

Нетрудовые голы легче пропускать? Получается так. Да, мы забиваем голы. Не то что лёгкие, а быстрые. Где-то расслабляемся, понимаем, что ведём 3:0. Как я уже сказал, есть время, будем это улучшать. В плей-офф такие матчи должны доводить спокойно до победы.

Получается, не стоит забивать три гола в первом периоде? Для нашей команды получается так. Это хорошо, думаю, мы все подправим этот момент и в плей-офф не будем допускать таких ошибок и заставлять нервничать себя, тренеров и болельщиков.

Во втором периоде отдали инициативу? Да, там получилось пару наложений сделали, переиграли пару смен, тяжело было. Мы сами это делали: не выводили шайбу из своей зоны. Отсюда нас запирали в зоне, потому инициатива ушла к соперникам. И большинство было у них, это тоже влияет. Хороший щелчок по носу. Такие матчи нам помогут в дальнейшем.

«Барыс» не попадает в плей-офф? Там команда профессиональная, ребята все профессионалы. Мы знали, что они будут биться все до последней минуты. Никто на это ставку не делал, им тоже надо готовиться, много ребят, кто будет играть на чемпионате мира. Так что мы всё знали и готовились как к сопернику серьёзному.

Мои голы? Тренерский штаб просит бросать. Бросил, попал, вратарь не видел два раза. Первый раз свой защитник закрыл, второй раз Антоха Назаревич хорошо сыграл перед воротами», — передаёт слова Голубева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.