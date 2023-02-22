Гендиректор «Сибири» рассказал, на какой арене клуб проведёт первый раунд Кубка Гагарина

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что клуб начнёт плей-офф Кубка Гагарина на старом стадионе — ЛДС «Сибирь».

«Ничего в наших планах не поменялось. Мы готовимся играть плей-офф на ЛДС «Сибирь». Могу сказать, что первый раунд Кубка Гагарина команда проведёт на знакомой для нас и обжитой арене», — приводит слова Фастовского Sport24.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что «Сибирь» готовится переехать в преддверии розыгрыша Кубка Гагарина и провести на новом стадионе матчи плей-офф.

Сибирякам в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги осталось провести два матча: 24 февраля — с «Салаватом Юлаевым», 26 февраля — с «Автомобилистом».