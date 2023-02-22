«Здесь не роботы играют». Никитин — о поражении «Локомотива» в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4 ОТ) и рассказал о мощном начале матча омского клуба.
«Уверовали в победу рановато, допустили не то что грубейшие ошибки, а с ног на голову всё перевернули сами себе. Я думаю, лучше урока перед плей-офф быть не может.
Почему «Локомотив» играл волнами? К «Авангарду», я думаю, тоже должны быть вопросы. Мы на их волну клали, они — на нашу. К сожалению, последняя волна осталась за «Авангардом». Две хорошие команды играли. Где-то ненужные удаления давали преимущества сначала одной команде, потом — другой. Но это хоккей, здесь не роботы играют, ты не можешь запрограммировать человека. Зато болельщикам здорово.
Были не готовы к мощному старту «Авангарда»? Растерянными мы не были, но преимущество по движению было у «Авангарда» — может быть, часовой пояс, с утра не катались. Против нас хорошая команда играла — как мы могли доминировать три периода? Долго подстраивались, но, я думаю, что второй период намного лучше провели», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 22 февраля 2023
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