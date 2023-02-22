Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» отыгрался за 5 секунд до конца 3-го периода и победил «Локомотив» в овертайме

«Авангард» отыгрался за 5 секунд до конца 3-го периода и победил «Локомотив» в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

В Омске завершился матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Иван Телегин с передач Семёна Чистякова и Наиля Якупова.

На шестой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Денис Алексеев с передач Рушана Рафикова и Степана Никулина. Спустя полторы минуты вывел гостей вперёд Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Артура Каюмова. На 11-й минуте второго периода счёт 3:1 сделал Максим Берёзкин с передач Максима Шалунова и Артура Каюмова.

На 12-й минуте третьего периода вторую шайбу омичей в матче забросил Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Антона Белова. За пять секунд до конца третьего периода сравнял счёт Рид Буше.

Победу омичам в овертайме принёс Корбан Найт в формате «4х3».

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Телегин (Чистяков, Якупов) – 02:16 (5x5)   1:1 Алексеев (Рафиков, Никулин) – 25:31 (5x4)   1:2 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 27:00 (5x4)   1:3 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 30:09 (5x5)   2:3 Буше (Ткачёв, Белов) – 51:41 (5x5)   3:3 Буше (Толчинский, Ткачёв) – 59:55 (6x5)   4:3 Найт (Буше, Ткачёв) – 60:57 (4x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023