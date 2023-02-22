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«Авангард» отыгрался за 5 секунд до конца 3-го периода и победил «Локомотив» в овертайме

В Омске завершился матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Иван Телегин с передач Семёна Чистякова и Наиля Якупова.

На шестой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Денис Алексеев с передач Рушана Рафикова и Степана Никулина. Спустя полторы минуты вывел гостей вперёд Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Артура Каюмова. На 11-й минуте второго периода счёт 3:1 сделал Максим Берёзкин с передач Максима Шалунова и Артура Каюмова.

На 12-й минуте третьего периода вторую шайбу омичей в матче забросил Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Антона Белова. За пять секунд до конца третьего периода сравнял счёт Рид Буше.

Победу омичам в овертайме принёс Корбан Найт в формате «4х3».

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