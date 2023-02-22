Овечкин приступил к тренировкам на льду после возвращения

Александр Овечкин приступил к тренировкам на льду после возвращения на тренировочную базу «Вашингтон Кэпиталз». Форвард улетал в Москву в связи со смертью отца Михаила Овечкина.

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Ранее сообщалось, что нападающий прибыл на базу клуба утром в среду. Овечкин может принять участие в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Игра состоится 24 февраля. Альтернативный вариант: Овечкин вернётся в строй к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.

37-летний форвард в текущем регулярном сезоне НХЛ провёл 54 матча, в которых набрал 54 (32+22) очка. «Столичные» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 62 результативных балла после 59 встреч.