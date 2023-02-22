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Главный тренер «Вашингтона» оценил состояние Овечкина после возвращения из России

Главный тренер «Вашингтона» оценил состояние Овечкина после возвращения из России
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт оценил состояние российского нападающего «столичных» Александра Овечкина после возвращения в команду. Хоккеист улетал в Москву из-за смерти своего отца Михаила Овечкина и вернулся только сегодня, 22 февраля.

«Лавиолетт сказал, что Овечкин, кажется, в хорошем расположении духа. Он сказал, что они поговорят после того, как завершится тренировка, но тот факт, что он сразу же вернулся к работе, является хорошим знаком», — говорится в сообщении журналистки Сэмми Сильбер на её странице в «Твиттере».

«Тренер «Кэпс» Питер Лавиолетт сказал, что сегодня утром Алекс Овечкин приехал прямо из аэропорта на тренировку. Сказал, что они поговорят и решат, будет ли он играть завтра, но он был в хорошем настроении», — написал журналист Том Гулитти.

Напомним, ранее стало известно, что россиянин может принять участие в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Встреча состоится 24 февраля. Альтернативный вариант: Овечкин вернётся в строй к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.

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