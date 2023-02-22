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«Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Витязь». Защитник Миронов набрал три очка

«Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Витязь». Защитник Миронов набрал три очка
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Витязь». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Рашевский с передач Андрея Миронова и Егора Мартынова. На последней минуте периода преимущество хозяев удвоил Андрей Миронов с передач Ивана Игумнова и Дмитрия Рашевского.

На девятой минуте второго периода счёт 3:0 сделал Джордан Уил с передач Андрея Миронова и Павла Кудрявцева. За 45 секунд до конца второго периода размочил счёт Дмитрий Кугрышев с передач Кирилла Васильева и Владислава Кары.

На пятой минуте третьего периода четвёртую шайбу хозяев забросил Якоб Лилья с передач Джордана Уила и Бреннана Менелла.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Рашевский (Миронов, Мартынов) – 07:01 (5x4)   2:0 Миронов (Игумнов, Рашевский) – 19:23 (5x5)   3:0 Уил (Миронов, Кудрявцев) – 28:38 (5x5)   3:1 Кугрышев (Васильев, Кара) – 39:15 (5x4)   4:1 Лилья (Уил, Менелл) – 44:21 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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