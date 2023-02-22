«Просто хочу подумать об иных вещах». Овечкин высказался о возможном участии в матче НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём пребывании в России. Он с 15 февраля находился в Москве и за это время успел один раз потренироваться. Кроме того, нападающий высказался о возможном участии в следующем матче команды.
«Было тяжело, но это ощущается как тренировочный лагерь… там не было такого напряжения и упражнений, это не было обычной тренировкой. Можно назвать это тренировкой, но я просто хочу кататься, чувствовать шайбу и лёд.
Участие в матче? Я просто хочу вернуться прямо сейчас, подумать об иных вещах. Сейчас мы боремся, поэтому я просто хочу сделать всё возможное, чтобы зарядить команду энергией, принести ей что-то», — приводит слова Овечкина Washongton Hockey Now.
Напомним, ранее стало известно, что россиянин может принять участие в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Встреча состоится 24 февраля. Альтернативный вариант: Овечкин вернётся в строй к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.
- 22 февраля 2023
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