«Просто хочу подумать об иных вещах». Овечкин высказался о возможном участии в матче НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём пребывании в России. Он с 15 февраля находился в Москве и за это время успел один раз потренироваться. Кроме того, нападающий высказался о возможном участии в следующем матче команды.

«Было тяжело, но это ощущается как тренировочный лагерь… там не было такого напряжения и упражнений, это не было обычной тренировкой. Можно назвать это тренировкой, но я просто хочу кататься, чувствовать шайбу и лёд.

Участие в матче? Я просто хочу вернуться прямо сейчас, подумать об иных вещах. Сейчас мы боремся, поэтому я просто хочу сделать всё возможное, чтобы зарядить команду энергией, принести ей что-то», — приводит слова Овечкина Washongton Hockey Now.

Напомним, ранее стало известно, что россиянин может принять участие в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Встреча состоится 24 февраля. Альтернативный вариант: Овечкин вернётся в строй к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.

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