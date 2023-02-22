«Самая тяжёлая ситуация». Овечкин впервые прокомментировал уход из жизни своего отца

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о влиянии отца на свою карьеру. Михаил Овечкин ушёл из жизни 15 февраля в возрасте 71 года.

«Я приземлился пару часов назад, постараюсь вернуться на лёд, как только смогу… Как-то так. Это жизнь, и, очевидно, это была тяжёлая неделя — морально и физически. Наверное, это была самая тяжёлая ситуация, через которую я прошёл, за всю свою карьеру в НХЛ… но, как я говорю, это жизнь, и мы продолжаем жизнь. Спасибо всем за поддержку дома и здесь.

Он отдавал мне всё — всё своё здоровье, всё своё время. Он путешествовал со мной по всему миру и был на каждой тренировке, когда у него была возможность.

Мы стараемся сделать всё возможное в такой трудный момент. Это тяжёлая ситуация для моей семьи, но сейчас я счастлив, что вернулся и вижу улыбки всех ребят в команде. Это другая атмосфера, чем в последние пару дней», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Напомним, Овечкин 15 февраля улетел в Россию на похороны отца. Сегодня, 22 февраля, нападающий вернулся в Вашингтон. Ранее стало известно, что россиянин может принять участие в ближайшем матче Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Встреча состоится 24 февраля. Альтернативный вариант: Овечкин вернётся в строй к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.

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