Илья Сорокин стал третьим вратарём «Айлендерс» с 20 победами за один сезон за 20 лет

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
Российский голкипер Илья Сорокин одержал свою 20-ю победу в текущем сезоне. За последние 20 лет как минимум в двух сезонах подряд такого добиться удавалось только ещё двум вратарям: Томасу Грейсу в сезонах-2015/2016, 2016/2017 и Рику Дипьетро в сезонах-2005/2006, 2007/2008.
На 18-й минуте игры форвард хозяев Себастьян Ахо открыл счёт в матче. Брок Нельсон стал автором голевой передачи. На 25-й минуте форвард гостей Николай Элерс сравнял счёт. Джош Моррисси и Кайл Коннор ассистировали ему. Точку в матче поставил Симон Хольмстрём на 50-й минуте. Бо Хорват и Мэтт Мартин записали свои имена в протокола в качестве ассистентов.
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