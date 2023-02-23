Дубли Кейна и Доми помогли «Чикаго» одержать волевую победу в матче с «Далласом»

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 4:3.
Хозяева уже к 25-й минуте матча вели со счётом 3:0. Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Однако «Чикаго» совершили камбэк благодаря звену Патрика Кейна. Американец дважды забросил шайбу и ассистировал партнёру по звену Максу Доми, который также отметился дублем и результативной передачей. «Чикаго» дважды за два дня одерживает волевые победы.
В параллельном матче «Аризона» на своей площадке принимала «Калгари Флэймз». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:3. Отметим 45 сейвов голкипера «Койотс» Карела Веймелки.
- 23 февраля 2023
-
09:03
-
08:39
-
08:25
-
08:13
-
08:00
-
07:36
-
05:43
-
04:38
-
04:12
-
01:53
- 22 февраля 2023
-
23:43
-
23:25
-
23:07
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:40
-
22:38
-
22:34
-
22:31
-
22:30
-
22:25
-
22:23
-
22:19
-
22:15
-
21:50
-
21:47
-
21:40
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
20:50
-
20:40
-
20:39
-
20:35