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Дубли Кейна и Доми помогли «Чикаго» одержать волевую победу в матче с «Далласом»

Дубли Кейна и Доми помогли «Чикаго» одержать волевую победу в матче с «Далласом»
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В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 4:3.

Хозяева уже к 25-й минуте матча вели со счётом 3:0. Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Однако «Чикаго» совершили камбэк благодаря звену Патрика Кейна. Американец дважды забросил шайбу и ассистировал партнёру по звену Максу Доми, который также отметился дублем и результативной передачей. «Чикаго» дважды за два дня одерживает волевые победы.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2023, четверг. 05:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Сегин – 12:58 (5x5)   2:0 Бенн (Гурьянов) – 14:17 (5x5)   3:0 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 24:33 (5x4)   3:1 Доми (Кейн, Джонс) – 30:10 (5x4)   3:2 Кейн (Доми) – 35:24 (5x5)   3:3 Кейн (Курашев, Джонс) – 38:05 (5x5)   3:4 Доми – 44:13 (5x5)

В параллельном матче «Аризона» на своей площадке принимала «Калгари Флэймз». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:3. Отметим 45 сейвов голкипера «Койотс» Карела Веймелки.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2023, четверг. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Лучич (Льюис, Дуэр) – 04:39 (5x5)   1:1 Шмальц (Келлер, Вялимяки) – 21:11 (5x4)   2:1 Келлер – 29:31 (5x5)   3:1 Маччелли – 31:06 (5x5)   3:2 Линдхольм (Кадри, Тоффоли) – 32:58 (5x4)   3:3 Тоффоли (Дюбе, Линдхольм) – 34:00 (5x5)   3:4 Пеллетье (Ханифин, Дюбе) – 44:52 (5x4)   3:5 Дуэр (Танев, Уигар) – 45:17 (5x5)   3:6 Баклунд (Пеллетье, Манджапане) – 56:41 (5x4)
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