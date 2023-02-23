Дубли Кейна и Доми помогли «Чикаго» одержать волевую победу в матче с «Далласом»

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 4:3.

Хозяева уже к 25-й минуте матча вели со счётом 3:0. Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Однако «Чикаго» совершили камбэк благодаря звену Патрика Кейна. Американец дважды забросил шайбу и ассистировал партнёру по звену Максу Доми, который также отметился дублем и результативной передачей. «Чикаго» дважды за два дня одерживает волевые победы.

В параллельном матче «Аризона» на своей площадке принимала «Калгари Флэймз». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:3. Отметим 45 сейвов голкипера «Койотс» Карела Веймелки.