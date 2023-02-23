Форвард «Айлендерс»: Сорокин — элитный вратарь. Я счастлив, что он в нашей команде

Нападающий «Айлендерс» Хадсон Фэшинг восхитился игрой российского голкипера «островитян» Ильи Сорокина. Россиянин в матче с «Виннипегом» отразил 25 бросков и стал первой звездой встречи (2:1).
«Столько раз я сидел на скамейке запасных и думал… Вау, я счастлив, что он играет за нашу команду. Совершенно очевидно, что он элитный вратарь. Он невероятен», — цитирует нападающего пресс-служба клуба.
27-летний вратарь одержал свою 20-ю победу в текущем сезоне и стал лишь третьим вратарём в истории «Айлендерс» с 20 победами в каждом из двух сезонов подряд за 20 лет. Сорокин отразил 109 из 116 бросков за последние три игры (процент отражённых бросков 94%), одержав во всех победы. Всего в текущем сезоне Илья отражает 92,4% бросков по воротам при пяти сухих матчах.
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