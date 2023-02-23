Яшкин стал вторым игроком в истории КХЛ после Мозякина, забившим 40 голов за регулярку

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи» и СКА. Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:5.

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин забросил две шайбы и довёл общее количество своих голов в текущем сезоне КХЛ до 40. Таким образом, Яшкин стал лишь вторым хоккеистом в истории лиги, кому удавалось забросить не менее 40 голов в регулярных чемпионатах КХЛ.

Рекорд принадлежит Сергею Мозякину, который забил 48 голов в сезоне-2016/2017. На третьем месте расположились Найджел Доус и Стив Мозес с 36 шайбами в регулярке.

Яшкин на текущий момент является лучшим бомбардиром КХЛ в нынешнем сезоне. На счету 29-летнего форварда 62 (40+22) очка в 67 матчах.