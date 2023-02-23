СКА после победы над «Сочи» вручили Кубок Континента, команда прикоснулась к трофею

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи» и СКА. Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:5.

После этого матча армейцам вручили Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Отметим, что команда прикоснулась к трофею.

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Армейцы набрали 105 очков в текущем сезоне-2022/2023. СКА начнёт плей-офф 1 марта 2023 года. Соперником подопечных Романа Ротенберга станет минское «Динамо» либо московский «Спартак».

Для СКА это третий Кубок Континента в истории КХЛ. Рекордсменом является ЦСКА, который выигрывал регулярный чемпионат шесть раз. Санкт-петербургские армейцы гарантировали преимущество своего льда на весь Кубок Гагарина.