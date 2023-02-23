Форвард «Адмирала»: с нетерпением ждём плей-офф. Мы можем обыграть любую команду

Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик после победы над «Амуром» (2:0) рассказал о подготовке дальневосточников к плей-офф.

«Почему не играл с 7 февраля, и было ли волнение? Получил незначительное повреждение, так что восстанавливался после травмы. Перед игрой был небольшой мандраж, но когда вышел на лёд, всё прошло.

Девятая встреча с «Амуром», как готовились? Ничего нового не было, стандартно разобрали соперника. Перед матчем тренерский штаб сказал, что это игра, близкая к уровню плей-офф, и это хорошая проверка для нас. Так и получилось, игра была кость в кость.

Какие впечатления от матча? Считаю, что неплохо сыграли. Был хороший настрой, играли на результат. В принципе стабильно играли в каждом периоде, но не без ошибок. Конечно, завтра разберём эту встречу и будем готовиться дальше.

«Амур» отчаянно бился за восьмёрку? Хорошая команда, неплохо держали шайбу, создавали моменты. Но наши защитники хорошо подчищали на пятаке, и здорово сыграл вратарь.

В каком состоянии команда подходит к плей-офф? Наша команда весь сезон находится в одном рабочем состоянии. Поэтому в таком же режиме подойдём и к плей-офф. Уже с нетерпением ждём первые матчи. Верим друг в друга, а это, я считаю, самое главное. Нам без разницы, с кем играть, будем отталкиваться от своей игры. Считаю, что можем обыграть любого соперника», — цитирует Гутика Metaratings.ru.

Гутик провёл в регулярке 14 матчей, в которых отметился одной шайбой и тремя результативными передачами.