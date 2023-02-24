Гол Любушкина в овертайме в меньшинстве принёс «Баффало» победу в матче с «Тампой»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.

На 3-й минуте счёт открыл Стивен Стэмкос с передач Брейдена Пойнта и Никиты Кучерова. Через семь минут Земгус Гиргенсонс восстановил равенство в матче. Во втором периоде на 30-й минуте встречи Тейдж Томпсон вывел гостей вперёд. На 33-й минуте Виктор Хедман сократил отставание «Тампы», однако через минуту Джек Куинн забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев площадки.

На 47-й минуте игры нападающий «Сэйбрз» Тейдж Томпсон оформил хет-трик в ворота российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского. Голы Брейдена Пойнта, Энтони Чирелли и Росса Колтона помогли сравнять хозяевам счёт в матче и перевести игру в овертайм.

Российский защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин забил шестую шайбу своей команды на 2-й минуте овертайма в численном меньшинстве команды и принёс ей победу — 6:5 в пользу гостей.