Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Любушкина в овертайме в меньшинстве принёс «Баффало» победу в матче с «Тампой»

Гол Любушкина в овертайме в меньшинстве принёс «Баффало» победу в матче с «Тампой»
Аудио-версия:
Комментарии

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.

На 3-й минуте счёт открыл Стивен Стэмкос с передач Брейдена Пойнта и Никиты Кучерова. Через семь минут Земгус Гиргенсонс восстановил равенство в матче. Во втором периоде на 30-й минуте встречи Тейдж Томпсон вывел гостей вперёд. На 33-й минуте Виктор Хедман сократил отставание «Тампы», однако через минуту Джек Куинн забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев площадки.

На 47-й минуте игры нападающий «Сэйбрз» Тейдж Томпсон оформил хет-трик в ворота российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского. Голы Брейдена Пойнта, Энтони Чирелли и Росса Колтона помогли сравнять хозяевам счёт в матче и перевести игру в овертайм.

Российский защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин забил шестую шайбу своей команды на 2-й минуте овертайма в численном меньшинстве команды и принёс ей победу — 6:5 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 6
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 02:19 (5x5)   1:1 Гиргенсонс (Далин, Джост) – 11:41 (5x5)   1:2 Томпсон (Скиннер, Далин) – 29:36 (5x4)   1:3 Томпсон (Скиннер) – 32:20 (5x5)   2:3 Хедман (Марун, Пол) – 32:36 (5x5)   2:4 Куинн (Кребс, Миттельштадт) – 33:25 (5x5)   3:4 Пойнт (Хедман, Хагель) – 45:48 (5x5)   3:5 Томпсон – 46:18 (5x5)   4:5 Чирелли (Чернак, Пойнт) – 48:33 (5x5)   5:5 Колтон (Стэмкос, Пойнт) – 54:54 (5x4)   5:6 Любушкин – 61:41 (3x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023