Тейдж Томпсон вышел на третье место в истории «Баффало» по хет-трикам в одном сезоне

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.
Хет-триком в составе победителей отметился нападающий Тейдж Томпсон, который в четвёртый раз в нынешнем сезоне забросил три шайбы в одном матче. Американский форвард вышел на третье место в истории «Баффало» по хет-трикам в одном сезоне, повторив достижение целой группы игроков, в которую входят Дрю Стэффорд (сезон-2010/2011), Томаш Ванек (сезон-2007/2008), Пэт Лафонтен (сезон-1991/1992), Жильбер Перро (сезон-1977/1978) и Ришар Мартин (сезон-1973/1974).
Клубный рекорд между собой делят российский нападающий Александр Могильный (сезон-1992/1993) и всё тот же Мартин (сезон-1975/1976), сумевшие оформить по семь хет-триков за регулярку.
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