Флёри стал первым голкипером в истории НХЛ, оформившим шат-аут против 29 различных команд

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри оформил шат-аут в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) и стал первым голкипером в истории НХЛ, оформившим сухие матчи против 29 различных команд лиги. Единственные клубы, против которых он ни разу не оформлял шат-аут, — это «Миннесота», «Сент-Луис» и «Вегас».

38-летний голкипер занимает четвёртое место в истории лиги по количеству сыгранных матчей, проведя 974 игры в регулярных чемпионатах НХЛ. Первое место занимает Мартин Бродо (1266), в тройку лучших входят ещё два канадских голкипера — Роберто Луонго (1029) и Патрик Руа (1004). Таким образом, в ближайшем будущем Флёри может стать четвёртым вратарём в истории североамериканской лиги, которому покорится отметка в 1000 матчей.

Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017) и обладателем «Везина Трофи» в 2021 году.

Напомним, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.