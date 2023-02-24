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Сегодняшний матч с «Металлургом» может стать заключительным в карьере Даниса Зарипова

Сегодняшний матч с «Металлургом» может стать заключительным в карьере Даниса Зарипова
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Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов будет заявлен в состав команды на сегодняшний матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом», сообщает «БИЗНЕС Online». Скорее всего, это будет последний официальный матч 41-летнего хоккеиста в профессиональной карьере. Матч пройдёт сегодня, 24 февраля, на «Татнефть Арене» и начнётся в 17:30 мск.

Зарипов не играл за «Ак Барс» с 21 ноября – он пропустил последние 34 матча команды. В текущем сезоне ветеран провёл 14 матчей, в которых отдал три результативные передачи при показателе полезности «-6». Минувшим летом 41-летний хоккеист продлил контракт с «Ак Барсом» на один год с зарплатой 10 млн рублей. Зарипов принял участие во всех сезонах КХЛ.

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Трижды он завоёвывал трофей с «Ак Барсом» и дважды – с «Металлургом».

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