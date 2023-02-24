Кравец рассказал, как «Авангард» отреагировал на ошибку своего вратаря в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, как команда отреагировала на ошибку своего вратаря в матче с «Торпедо».

«Хорошая, агрессивная, активная игра. Мы знали, что «Торпедо» играет в быстрый непредсказуемый хоккей, делают всё по игре. Ребятам сегодня показали, что нужно не держать шайбу, быстро начинать атаку, что всё время будет прессинг. В принципе, очень хорошо получалось у нас и в первом, и во втором периодах. В третьем периоде, я считаю, мы не хотели закрываться, хотели играть в той зоне. Может быть, где-то соперник добавил. Никак не разобраться было с этим вбрасыванием, с выводом шайбы из зоны. Хотя вбрасывания были выиграны, немного у нас это не получалось, из-за этого практически два гола получили. Хотя внимание на это обращали и перед игрой.

Самое главное — то, что было на скамейке после третьего пропущенного гола, когда ребята все дружно встали, поддержали Мишурова и сказали: «Ничего страшного, мы вырвем». В принципе так и получилось, одержали победу в овертайме. Рады, что, во-первых, вышли в плей-офф, а во-вторых, уже стопроцентно начнём дома», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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